Alan Friedman escluso da RaiUno: "Non sarà più ospite in alcuna trasmissione", le parole del direttore Stefano Coletta

"Trump si mette in aereo con la sua escort, con sua moglie e vanno in Florida", aveva detto Alan Friedman lo scorso 20 gennaio in diretta a "Unomattina". Le parole riservate all'ex first lady americana Melania Trump costeranno al giornalista e scrittore americano l'esclusione da Rai1, non sarà più ospitato nei programmi della rete diretta da Stefano Coletta: "Chiunque abbia lavorato con me sa quanto io abbia lavorato come autore sulla figura femminile e sul tema della violenza alle donne. Sono stato curatore di 'Amore criminale', sono stato curatore come capo progetto di 'Chi l'ha visto'. Cronache di diverso spessore che non mi possono non aver portato immediatamente a stigmatizzare con grandissima determinazione davvero l'orrenda locuzione linguistica utilizzata da ...

