USA | Empire State index febbraio vola a 12 | 1 punti

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Balza oltre attese l’indice manifatturierodi New York, che si è portato aa 12,1dai 3,5di gennaio. Le stime degli analisti erano per una salita più contenuta, ovvero fino a 6. L’indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni. Fra le varie componenti dell’indice, quella sui nuovi ordini migliora a quota +10,8, mentre quella sulle consegne è cala a +4

