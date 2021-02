“Un topo nella Casa? Ecco cos’era” Ma Patrizia De Blanck | “Non è vero!” Cosa viene fuori in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Prima delladel GF Vip per ore sui social è circolato un video che ha insospettito i telespettatori: c’è veramente un? Il filmato che immortala Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e una strana presenza in camera da letto è diventato subito virale. Siamostanza blu quando le telecamere sembrano immortalare il passaggio di quello che a molti è parso un piccolo animaletto dal pelo chiaro che sfreccia ai piedi del letto di Tommaso. “Ci siamo tutti.. uuu è un pienone. Io mi sdraio prima che qualcuno mi rubi il posto”, ha scherzato l’influencer. E anche questa frase, oltre alle immagini poco chiare, a qualcuna è sembrata riferita ale non alle dinamiche di alcuni coinquilini come invece probabilmente era. (Continua dopo la foto) Tutti a parlare di questo ...