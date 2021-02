Sondaggi elettorali Swg | crescono i partiti di area moderata

(Di martedì 16 febbraio 2021) . Il primoo dopo il giuramento del governo Draghi è a cura di Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Le intenzioni di voto danno i principaliin calo mentre idivedono i crescere i propri consensi. La Lega rimane prima forza politica ma perde mezzo punto scivolando al 23,5%. Il Partito Democratico flette di due decimi al 18,8%, valore che al Nazareno non registravano dal dicembre 2019. Anche Fratelli d’Italia perde voti passando dal 16,5% di sette giorni fa al 16,2% odierno. Il sì a Draghi che ha spaccato la base pentastellata si riflette sul consenso del Movimento: i Cinque Stelle lasciano sul campo quattro decimi attestandosi al 15,4%.Swg: Forza Italia e Azione in crescita Sorride invece ...

Mario Draghi è pronto a incassare un sostegno record in Parlamento, ma tra l'aria di bufera nel Movimento 5 Stelle e la costante campagna elettorale di Matteo Salvini, per il nuovo Presidente del Cons ...