Rita Dalla Chiesa contro Antonella Elia | Ce l' ha solo con sé stessa

(Di martedì 16 febbraio 2021)sono colleghe e hanno lavorato spesso insieme. E' proprio per questo che l'ex volto di Forum ha voluto commentare il percorso della showgirl nei panni di opinionista del GF Vip.Opinionista del GF Vip 5,non ha mai risparmiato giudizi ai concorrenti in gara. Qualche volta, la showgirl ha utilizzato termini inappropriati, come quando ha definito Elisabetta Gregoraci una "cagna in calore". Difficilmente è tornata sui suoi passi, anche se Alfonso Signorini le ha chiesto più volte di moderare il suo linguaggio. Non a caso, sono molti i volti del mondo dello spettacolo che hanno ...

nocchi_rita : RT @annullataa: C'è chi dalla sua ha -Fedez -Chiara Biasi -Le Donatelle E chi Soleil e Antonella Elia. OGNUNO IL SUO ?????? #GFVIP #tzvip h… - nocchi_rita : RT @BiaCeline: Sempre dalla fottutissima parte giusta ?? #TZVIP #SOVIP #gfvip - nocchi_rita : RT @bimbadiziamara: “Sappi che noi saremo sempre Dalla tua parte” Nonostante tutto e tutti ???? #FOtiamiamo - nocchi_rita : RT @arietiesauriti: DALLA PARTE GIUSTA. OGGI PIÙ CHE MAI. NOI CON TE ?? #FOtiamiamo #TZVIP - infoitcultura : Rita dalla Chiesa contro Antonella Elia: “Ti rovinerai la carriera” -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Dalla

YouMovies

Stupidadecisione del fidanzato, Rosalinda è stata esortata da Tommaso Zorzi a viversi la ... Sarà vero amore? MariaGagliardiIl ruolo di Antonella Elia come opinionista al Grande Fratello Vip continua a far discutere, e stavolta contro la showgirl si è espressa ancheChiesa, sua vecchia conoscenza.Chiesa e Antonella Elia AncheChiesa ha avuto da ridire in merito al ruolo di Antonella Elia come opinionista del Grande Fratello Vip, ...Rita Dalla Chiesa è tornata a parlare dopo tanto tempo. Le sue parole non sono certo passate inosservate. Ma cosa ha detto?Apprendiamo direttamente da Rita Chiatti, Coordinatore provinciale all'Ambiente per Forza Italia ed ex assessore all’ambiente del Comune di Montefiascone, l’enorme soddisfazione per la notizia dell’od ...