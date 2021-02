Omicidio Formia | la vittima è il 17enne Romeo Bondanese

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si chiamailucciso a coltellate durante la rissa avvenuta questa sera a, davanti al McDonald’s di via Vitruvio, nel centro della cittadina pontina. Il giovane è spiato in ospedale, al «Dono Svizzero» di, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici: troppo profonde le sue ferite. Aveva ricevuto tre o quattro coltellate all’altezza dell’addome che gli hanno perforato organi vitali., di, giocava a calcio in una squadra locale. Aveva litigato, insieme ad altri due ragazzi di 18 e 20 anni rimasti anche loro feriti, con altri giovani. Uno dei due feriti, il 18enne, è grave ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli ...

La vittima è Romeo Bondanese, 17 anni giovane promessa del calcio locale, di. Infatti non ce l'ha fatta uno dei due ragazzi accoltellati durante la rissa scoppiata nella serata a, in ...Una lite scoppiata nella centralissima via Vitruvio, a, attorno alle 19.30 di oggi, 16 febbraio 2021: negli scontri un 17enne ha perso la vita. L', su cui sta indagando il locale commissariato, sarebbe scaturito da una lite, ben presto ...E’ in stato di fermo e piantonato in ospedale il presunto assassino del 17enne Romeo B. di Formia ucciso a coltellate in serata nel corso di una maxi rissa tra giovanissimi. Si tratta di un giovane d ...– Accoltellamento letale al culmine di un litigio tra ragazzi degenerato nel sangue, nel sud della provincia di Latina. A perdere tragicamente la vita, tra la folla, un minorenne: è venuto a mancare a ...