Omicidio di Montecassiano, la testimonianza di un'amica di Rosina: "Temeva di essere uccisa" (Di martedì 16 febbraio 2021) Si infittisce il numero di elementi sul tavolo delle indagini per la morte di Rosina Carsetti, 78enne massacrata nella sua casa di Montecassiano (Macerata) nel pomeriggio della scorsa vigilia di Natale. Spunta la testimonianza di un'amica della vittima che avrebbe raccolto una sua confidenza sulla paura di essere uccisa. In carcere dal 12 febbraio scorso, accusati di concorso in Omicidio volontario premeditato pluriaggravato dalla minorata difesa, si trovano la figlia 49enne della donna, Arianna Orazi, e il nipote 20enne Enea Simonetti. Rosina uccisa a Montecassiano: parla un'amica Tassello dopo tassello, la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla morte la 78enne nella sua abitazione di ...

