Napoli, sorpresi a giocare a carte in un basso oltre l'orario consentito (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ben 13 persone di età compresa tra i 18 ed i 32 anni sono state sanzionate nella notte scorsa per essere stati sorpresi a giocare a carte in un basso di via Sopramuro, nei pressi di piazza Mercato. Le 13 persone presenti sono state sanzionate per essere fuori dal proprio domicilio oltre l'orario consentito e senza giustificazione valida. Inoltre 13 persone in un basso non può non essere considerato un assembramento. Bisogna continuare a fare molta attenzione. Il covid, anche se in maniera più lenta, nelle ultime settimana, continua a farsi strada tra i cittadini. Per questo motivo che le misure di sicurezza cambiano di giorno in giorno. Basti pensare a tutto ciò che sta ...

