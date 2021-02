Napoli, infortunio per Petagna: ora è emergenza in attacco (Di martedì 16 febbraio 2021) L’attaccante azzurro si è fermato durante l’allenamento di ieri. Stop che si aggiunge a quelli di Lozano e Dries Mertens Napoli senza pace. Rino Gattuso deve far fronte ad una situazione d’ emergenza con ben 8 assenti causa infortunio. Alla già lunga lista dell’infermeria si è aggiunto anche Andre Petagna. L’attaccante ex Milan e Atalanta si è fermato nella seduta di allenamento e il suo stop si aggiunge a quelli di Dries Mertens e Hirving Lozano in attacco portando a tre gli attaccanti indisponibili. Inoltre Victor Osimhen non è ancora al 100% dopo il rientro. Tuttavia oggi l’attaccante si è sottoposto agli esami e il Napoli tramite i suoi canali social ha fatto sapere quali sono le sue condizioni.“Andrea Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e ... Leggi su zon (Di martedì 16 febbraio 2021) L’attaccante azzurro si è fermato durante l’allenamento di ieri. Stop che si aggiunge a quelli di Lozano e Dries Mertenssenza pace. Rino Gattuso deve far fronte ad una situazione d’con ben 8 assenti causa. Alla già lunga lista dell’infermeria si è aggiunto anche Andre. L’attaccante ex Milan e Atalanta si è fermato nella seduta di allenamento e il suo stop si aggiunge a quelli di Dries Mertens e Hirving Lozano inportando a tre gli attaccanti indisponibili. Inoltre Victor Osimhen non è ancora al 100% dopo il rientro. Tuttavia oggi l’attaccante si è sottoposto agli esami e iltramite i suoi canali social ha fatto sapere quali sono le sue condizioni.“Andreaha svolto lavoro personalizzato in palestra e ...

