MotoGp | tanti auguri a Valentino Rossi

(Di martedì 16 febbraio 2021)festeggia 42 anni. Il pilota marchigiano, nove volte campione del mondo, si appresta a iniziare un’altra stagione incompie 42 anni! Il pilota di motociclismo è infatti nato il 16 febbraio 1979 a Urbino, da Graziano, anch’egli motociclista, e Stefania Palma. Passione a due ruote La passione per le due ruote è stata tramandata dal padre, tanto chea soli nove anni ha preso la licenza per andare sui go kart. Ma nel suo cuore da sempre ci sono le moto tanto da esordire nel primo campionato professionistico a soli 13 anni. Nove campionati mondiali La carriera del Dottore è nota a tutti: 9 titoli mondiali, oltre 100 successi e podi che hanno superato il numero duecento. Dal 1996 – anno di esordio nel ...

occhio_notizie : Tanti auguri a Valentino Rossi che oggi compie gli anni! #16febbraio #accaddeoggi - 46IlDottore : Tanti auguri Valen!!! Che tu sia felices sempre! Grazie per avermi fatto amare ancora di più questi colori, per ave… - hwanglikleow : Tanti auguri, Valentino Rossi. #MotoGP #VR46 #ValentinoRossi - dianatamantini : MOTOGP, LA STORIA - Tra i campioni, qualcuno è riuscito a vincere con più case nella stessa classe. Qualche esempio… - corsedimoto : MOTOGP, LA STORIA - Tra i campioni, qualcuno è riuscito a vincere con più case nella stessa classe. Qualche esempio… -

