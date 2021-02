Lockdown lampo con asili e scuole chiuse per tre settimane: lo suggerisce il pediatra Farnetani (Di martedì 16 febbraio 2021) scuole, asili compresi, chiusi per tre settimane. suggerisce un 'Lockdown lampo' il pediatra Italo Farnetani all'Adnkronos. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021)compresi, chiusi per treun '' ilItaloall'Adnkronos. L'articolo .

Il pediatra: ''Dad va potenziata e mascherina dai 3 anni in su' Scuole, asili compresi, chiusi per tre settimane. Suggerisce un 'lockdown lampo' il pediatra Italo Farnetani: 'Ritengo giustificato l'innalzamento delle azioni di prevenzione per limitare la diffusione di Covid - 19, soprattutto alla luce del rischio di maggior ...

Farnetani: "Anche gli asili. Dad va potenziata e mascherina dai 3 anni in su" Scuole, asili compresi, chiusi per tre settimane. Suggerisce un 'lockdown lampo' il pediatra Italo Farnetani: "Ritengo giustificato l'innalzamento delle azioni di prevenzione per limitare la diffusione di Covid - 19, soprattutto alla luce del rischio di maggior ...

Milano, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "Ritengo giustificato l'innalzamento delle azioni di prevenzione per limitare la diffusione di Covid-19, soprattutto alla luce del rischio di maggior circolazione ...

