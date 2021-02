Le vittime avevano tutte più di 90 anni

(Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 5 lein un casa di riposo di Ancona in sole 24 ore: era divampato un focolaio covid. Covid in un casa di riposo di Ancona: 5 morti in un giorno su Notizie.it.

clamax5 : @gabrillasarti2 @AnnaMariaCastel E agli anziani italiani, costretti dopo anni di vita a vivere nell'indigenza? E ag… - stefrong : @labirinto73 @mariocalabresi Per le patologie che avevano, sarebbero stati vittime certe del virus cov Sars 2. Mi r… - _hackbunny : @maurovanetti @marcocattaneo i peggiori terroristi e serial killer della storia americana? moltissimi avevano avuto… - 3nat34 : RT @Tg3web: A trenta mesi dal crollo del ponte Morandi, i familiari delle vittime chiedono un incontro al nuovo premier Draghi. La Procura… - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: A trenta mesi dal crollo del ponte Morandi, i familiari delle vittime chiedono un incontro al nuovo premier Draghi. La Procura… -

Ultime Notizie dalla rete : vittime avevano

il Resto del Carlino

...riferimento a un blitz di qualche giorno fa di alcuni hacker che con insulti e bestemmie... L'amministrazione comunale condanna fermamente questo gesto che offende la memoria dellee ...... il tempo di attesa era di circa 19 minuti con 2.420 persone in attesa e più di 1000 che...sarebbero anche […] Navigazione articoli Genova, si guasta tubo: abitazioni, esercizi ...L’uomo sospettava del tradimento della consorte e le ha teso una trappola fingendo di restare fuori nel week end per lavoro. Poi è arrivato a casa all’improvviso ...Seconda puntata della nostra serie di interviste esclusive dedicate ad Andrea de Adamich. In questa seconda chiaccherata in compagnia del Direttore Franco Nugnes, emerge la seconda parte della carrier ...