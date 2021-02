La scienza in tempo di pandemia è anche politica, ma Ricciardi sembra ignorarlo (Di martedì 16 febbraio 2021) Correva l’anno 1588 e un grande giurista italiano, Alberico Gentile, lanciò quasi per disperazione un monito poi trasformatosi in un principio cardine della separazione tra politica e religione nello stato moderno: “Silete theologi in munere alieno”. Ovvero: “Cari teologi, smettetela di occuparvi di argomenti che non vi competono”. L’Europa, in quella fase storica, era dilaniata dalle guerre di religione, che si combattevano anche sulla base delle verità dogmatiche propugnate proprio dai teologi. Si faceva la guerra perché la si riteneva “giusta” a partire da verità di fede. Da qui il monito: riportiamo la guerra nel campo della decisione politica, non delle verità assolute della religione. I teologi tacciano e discettino pure delle verità di fede, senza che questo condizioni (in peggio) la vita dei popoli europei. Verrebbe la ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021) Correva l’anno 1588 e un grande giurista italiano, Alberico Gentile, lanciò quasi per disperazione un monito poi trasformatosi in un principio cardine della separazione trae religione nello stato moderno: “Silete theologi in munere alieno”. Ovvero: “Cari teologi, smettetela di occuparvi di argomenti che non vi competono”. L’Europa, in quella fase storica, era dilaniata dalle guerre di religione, che si combattevanosulla base delle verità dogmatiche propugnate proprio dai teologi. Si faceva la guerra perché la si riteneva “giusta” a partire da verità di fede. Da qui il monito: riportiamo la guerra nel campo della decisione, non delle verità assolute della religione. I teologi tacciano e discettino pure delle verità di fede, senza che questo condizioni (in peggio) la vita dei popoli europei. Verrebbe la ...

