Juventus | ogni volta una formazione diversa Quali sono i titolari per Pirlo?

(Di martedì 16 febbraio 2021) Andreasi appresta ad affrontare il primo ottavo di Champions League della sua giovane carriera. Il tecnico bianconero dirigerà oggi l’allenamento alle ore 11:30 e poi si presenterà davanti ai microfoni per le domande di rito alle 14:30.scioglierà alla stampa e a se stesso gli ultimi dubbi viste le numerose assenze. Dopo Arthur anche Cuadrado si ferma ai box mentre resta da capire se vedremo almeno per qualche scampolo di partita Paulo Dybala. Il tecnico bresciano proverà fino all’ultimo a provare il recupero lampo dell’argentino. Lacontinua ad avere molte problematiche in zona gol (sesto attacco della Serie A) e le mancanza delle reti dell’argentino sifatti sentire. I dubbi riguarderanno anche le altre zone del campo. Da capire quale sarà la coppia difensiva titolare domani sera. ...

OptaPaolo : 6 - La #Juventus ha collezionato 6 clean sheets nelle ultime 7 gare giocate, più di ogni altra squadra dei top-5 ca… - OptaPaolo : 20 - La Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª occasione nella sua storia, almeno tre volte in… - ZZiliani : Considerando il valore dei 3 avversari e i titolari che a #Pioli ogni volta mancavano, delle 3 partite perse (… - JuventusUn : “È vero che ritorni alla #Juventus?” ?? Sentite come ha risposto #Kean! LE PAROLE? - _AleAndreoli22_ : @socios @ChampionsLeague Ogni volta che faccio un pronostico succede puntualmente il contrario ?????? quindi dico NON… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ogni

Dalla gioia per la vittoria contro laalla paura di un mese di enorme sofferenza. Continua l'altalena di emozioni per i tifosi ... Sì che ha la scusante che si giocatre giorni, ma tenere ...Mercoledì 17 febbraio appuntamento con Porto -, in diretta alle ore 21 su Sky Sport Uno ... Sky, trasmetterà, perstagione, 121 delle 137 partite della UEFA Champions League e tutte le ...Mancano cinque giorni all'atteso Derby di Milano tra Milan e Inter. Quali sono le soluzioni che possono portare i rossoneri alla vittoria.Ronaldo e Ibrahimovic tra i peggiori, spiccano Lukaku e Veretout. I migliori e i peggiori 11 per fantamedia della 22^ giornata di Serie A Come ogni inizio settimana è il momento di tirare le somme di ...