TV7Benevento : **Industria: Furlan, 'urge incontro con Giorgetti su vertenze aperte, situazione grave'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Industria Furlan

SardiniaPost

... ma affrontarne con serietà le lacune", precisa Annamaria. "Se per riforma degli ... E nel frattempo? "Nel frattempo rimuovere con gradualità il blocco dei licenziamenti, partendo dall'e ......"Il contributo che gli assicuratori possono dare poggia su due pilastri della nostra: la ... di dare un contributo al nuovo Governo", indica la leader della Cisl, Annamaria, dopo aver ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 feb - "E' necessario un incontro urgente con il neo Ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, per ...Il radicale provvedimento, che in tutta Europa ha preso soltanto l’Italia, scade il 31 marzo. Ma molti economisti si interrogano sull’opportunità di prolungare una norma che cristallizza un mercato de ...