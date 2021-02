Incontro tra Cts e Governo: “Ora più trasparenza e comunicazione migliore” (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Più coesione, più trasparenza e migliore comunicazione“. Queste sono le tre parole chiave su cui dovrà camminare il coordinamento tra Cts, governo e Regioni, secondo una fonte interna al Comitato, contattata dall’agenzia di stampa Dire, che ha appena concluso la prima riunione alla presenza del neo ministro agli Affari regionali Maria Stella Gelmini, del presidente di Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini, e del ministro della Salute Roberto Speranza, riconfermato nel nuovo esecutivo a guida Mario Draghi. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Più coesione, più trasparenza e migliore comunicazione“. Queste sono le tre parole chiave su cui dovrà camminare il coordinamento tra Cts, governo e Regioni, secondo una fonte interna al Comitato, contattata dall’agenzia di stampa Dire, che ha appena concluso la prima riunione alla presenza del neo ministro agli Affari regionali Maria Stella Gelmini, del presidente di Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini, e del ministro della Salute Roberto Speranza, riconfermato nel nuovo esecutivo a guida Mario Draghi.

