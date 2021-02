Il giudice del caso Gregoretti a pranzo in un locale in zona arancione. Il ristorante era aperto solo per lui – Le immagini (Di martedì 16 febbraio 2021) «Io sono qui con mia figlia, è l’unico posto in cui potevo stare con lei in un momento tranquillo». Quando l’inviato Filippo Roma de Le Iene ha sorpreso il giudice Nunzio Sarpietro mentre stava pranzando al ristorante nonostante le restrizioni anti-Covid, questa è stata la sua unica giustificazione. Sarpietro è il Gup di Catania che si sta occupando del caso Gregoretti, l’indagine in cui è coinvolto Matteo Salvini con l’accusa di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. Il prossimo 19 febbraio Sarpietro dovrà decidere se archiviare le indagini o procedere col processo. sarpietro-2 sarpietro-3 sarpietro-4 sarpietro-5 sarpietro-6 sarpietro-7 sarpietro-8 sarpietro La cena dopo l’incontro con Giuseppe Conte Il 28 gennaio, mentre il Lazio era in zona ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) «Io sono qui con mia figlia, è l’unico posto in cui potevo stare con lei in un momento tranquillo». Quando l’inviato Filippo Roma de Le Iene ha sorpreso ilNunzio Sarpietro mentre stava pranzando alnonostante le restrizioni anti-Covid, questa è stata la sua unica giustificazione. Sarpietro è il Gup di Catania che si sta occupando del, l’indagine in cui è coinvolto Matteo Salvini con l’accusa di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. Il prossimo 19 febbraio Sarpietro dovrà decidere se archiviare le indagini o procedere col processo. sarpietro-2 sarpietro-3 sarpietro-4 sarpietro-5 sarpietro-6 sarpietro-7 sarpietro-8 sarpietro La cena dopo l’incontro con Giuseppe Conte Il 28 gennaio, mentre il Lazio era in...

