Humanitas debutta in centro città con un nuovo poliambulatorio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 febbraio 2021) Portare la qualità dell’ospedale “vicino casa”. È questo l’obiettivo diMedical Care Bergamo, che si avvale di équipe di specialisti e tecnologia all’avanguardia. Nelin, che apre le porte il 16 febbraio in via Camozzi 10 a Bergamo, sarà possibile effettuare visite e approfondimenti diagnostici o proseguire percorsi clinico assistenziali iniziati in ospedale. La cura di sé a pochi passi da casa: i servizi nelIn uno spazio di circa 2.700 metri quadri,Medical Care Bergamo mette a disposizione degli utenti un team di specialisti per la cura delle patologie più diffuse, come quelle cardiovascolari, dermatologiche, oculistiche e ortopediche. Ai 18 ambulatori si aggiungeranno nei prossimi mesi un punto prelievi convenzionato ...