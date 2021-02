**Governo: Zingaretti, ‘Euro e Ue sono futuro Italia, superfluo ripeterlo’** (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “L’Euro e l’Europa sono la dimensione dove pensare e rafforzare il futuro dell’Italia. Dovrebbe essere anche superfluo ripeterlo”. Lo scrive su Twitter Nicola Zingaretti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “L’Euro e l’Europala dimensione dove pensare e rafforzare ildell’. Dovrebbe essere ancheripeterlo”. Lo scrive su Twitter Nicola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

