Governo | nasce l' intergruppo parlamentare M5S-Pd-Leu Conte | «Iniziativa opportuna»

La7tv : #lariachetira @NFratoianni: 'Questo governo nasce dentro un'operazione politica molto esplicita guidata da Renzi, c… - Adnkronos : #GovernoDraghi, al Senato nasce intergruppo M5S-Pd-Leu - borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - Rog_2 : RT @LucaGalizia: Nasce l’ #intergruppo parlamentare PD-M5S-LeU: iniziativa politicamente stupidissima, perché così facendo costringono #For… - Adenuricfla : RT @LucaGalizia: Nasce l’ #intergruppo parlamentare PD-M5S-LeU: iniziativa politicamente stupidissima, perché così facendo costringono #For… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo nasce

la Repubblica

... di intraprendere un'iniziativa comune: la costituzione di un intergruppo parlamentare che, a partire dall'esperienza positiva delConte II, promuova iniziative comuni sulle grandi sfide del ...La scelta disegna anche più marcatamente i confini tra gli elementi di cui la maggioranza variegata delDraghi è composta e che vuole sottolineare la differenza dei numeri rispetto alla ...La scelta di Meloni sembra in linea con le aspettative del proprio popolo: due elettori su tre, ha stimato l'istituto Demopolis di Pietro Vento, non apprezzano il nascente governo. Non era scontato, ...«Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo governo Draghi, abbiamo deciso, sollecitati da senatrici e senatori dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un'iniziativa comune: ...