Global Teacher Prize 2021 | candidature fino al 30 aprile

(Di martedì 16 febbraio 2021): aperte le, c’è tempoal 30. In palio un milione di dollari per i docenti e 50mila dollari per gli studenti Aperta la settima edizione del, l’iniziativa in collaborazione con l’Unesco che premia i più interessanti progetti nel campo dell’educazione. Quest’anno il premio si arricchisce… L'articolo Corriere Nazionale.

Lorella Carimali è una combattiva docente di matematica e fisica presso un liceo di Milano. Nel 2018 è stata selezionata tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize, il Nobel dell'insegnamento. Carimali è stata anche membro della task force guidata da Patrizio Bianchi sul ritorno in classe. A Orizzonte Scuola, la docente spiega come è andata: nel 2017 è stata premiata tra i dieci migliori insegnanti italiani dell'Italian Teacher Prize e nel 2018 è stata selezionata dalla Varkey Foundation tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize.