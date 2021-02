stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Gigio-Handa, Theo-Hakimi, Bennacer-Brozo e Ibra-Lukaku: ecco i duelli del #DerbyMilano - sportli26181512 : Gigio-Handa, Theo-Hakimi, Bennacer-Brozo e Ibra-Lukaku: ecco i duelli del derby: Gigio-Handa, Theo-Hakimi, Bennacer… - Gazzetta_it : Gigio-Handa, Theo-Hakimi, Bennacer-Brozo e Ibra-Lukaku: ecco i duelli del #DerbyMilano -

Ultime Notizie dalla rete : Gigio Handa

La Gazzetta dello Sport

Quali saranno i duelli chiave? Donnarumma - Handanovic ? Sfida all'ultimo clean sheet: 8 per, 7 per Batman Handanovic (quattro nelle ultime 5). Il rossonero ha subìto 22 reti, lo sloveno 24 (...Quali saranno i duelli chiave? Donnarumma - Handanovic ? Sfida all'ultimo clean sheet: 8 per, 7 per Batman Handanovic (quattro nelle ultime 5). Il rossonero ha subìto 22 reti, lo sloveno 24 (...Duello tra velocisti, uomini assist e pure goleador. Partiamo da qui: 4 reti e 4 assist per il francese in 19 presenze, 6 squilli e 5 passaggi vincenti per il marocchino con 3 gare in più. Fasce ...Le sfide tra Inter e Milan hanno offerto anche grandi parate. Ecco una carrellata di interventi prodigiosi da parte dei portieri.