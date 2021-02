Gf vip, Tommaso Zorzi è il terzo finalista della quinta edizione (Video) (Di martedì 16 febbraio 2021) L’influencer milanese è in finale al Gf Vip insieme a Dayane e Pierpaolo Con il 61% delle preferenze del pubblico Tommaso Zorzi ha superato al televoto Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. Tommaso va quindi ad aggiungersi agli altri due finalisti del reality di Canale 5 che sono stati votati al televoto nelle precedenti puntate: Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. I tre concorrenti sono stati chiamati in studio prima di dare il verdetto. Davanti al pubblico, si sono confrontati con i due opinionisti Pupo e Antonella. In platea non c’erano gli ex coinquilini. Prima Tommaso in passerella, seguito da Zelletta e infine da Rosalinda. Alfonso Signorini chiede loro di dire qualcosa al pubblico prima del verdetto. Mentre Andrea scherza ironicamente con Antonella Elia, ammettendo di puntare alla finale, Tommaso ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 febbraio 2021) L’influencer milanese è in finale al Gf Vip insieme a Dayane e Pierpaolo Con il 61% delle preferenze del pubblicoha superato al televoto Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta.va quindi ad aggiungersi agli altri due finalisti del reality di Canale 5 che sono stati votati al televoto nelle precedenti puntate: Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. I tre concorrenti sono stati chiamati in studio prima di dare il verdetto. Davanti al pubblico, si sono confrontati con i due opinionisti Pupo e Antonella. In platea non c’erano gli ex coinquilini. Primain passerella, seguito da Zelletta e infine da Rosalinda. Alfonso Signorini chiede loro di dire qualcosa al pubblico prima del verdetto. Mentre Andrea scherza ironicamente con Antonella Elia, ammettendo di puntare alla finale,...

