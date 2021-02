GF Vip | la confessione shock dell’ex concorrente | “Io lo avevo in camera” | è successo tutto in diretta

Leggi su sologossip

(Di martedì 16 febbraio 2021) , durante la puntata di ieri sera. Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui èdavvero di: dal ritorno in casa di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.