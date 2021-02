Da Conte a Draghi | nasce l’intergruppo parlamentare tra Pd | M5s e LeU

ricpuglisi : Molti italiani attendono segni tangibili che questo governo sia il Draghi 1, non il Conte 3. Ieri, grazie a… - FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - fattoquotidiano : CONTE, IL PIÙ AMATO E LE QUATTRO VIE DEL SUO NUOVO FUTURO - Sabato scorso, Giuseppe Conte ha passato il testimone,… - mimich58 : RT @CottarelliCPI: Conte ci aveva abituati maluccio: il suo discorso di richiesta di fiducia nel 2019 aveva battuto il suo stesso record co… - Briciolina7 : RT @giuliaselvaggi2: Il Corriere che riporta parole di Brunetta di giugno 2020 e le spaccia per attuali; Scanzi che con gli occhi a forma… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Draghi

Non si sa se il Premieradotterà la stessa strategia del suo predecessore. Il 5 marzo scade il Dpcm anti pandemia varato daa gennaio, e sono poche comunque le cose che dovrebbero ...Gustavo Bialetti per 'la Verità' MARIOE GIUSEPPEQuesti non parlano. Questi sì che sono seri. Si vede proprio che fanno parte del governo, il 'governo dei competenti'. Mica come la banda- Casalino, con bozze di ...Nessuno sa che cosa diavolo vorrà fare Draghi, ma tutti o quasi ... niente governo con i 5 Stelle, niente Conte bis, o Conte bis o elezioni, mai più un governo con Italia Viva ...Quota 100 con Draghi. Ultimissime notizie. Che ne sarà della riforma spot della Lega col nuovo esecutivo? Ecco le ipotesi possibili per Quota 100.