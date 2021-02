Covid, Sileri: “Lockdown totale? Eccessivo, necessarie chiusure mirate” (Di martedì 16 febbraio 2021) Sul tema Covid e Lockdown totale è intervenuto l’ex viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Ecco le sue parole Negli ultimi giorni, si è parlato con sempre più insistenza di un possibile nuovo Lockdown totale per fermare l’incremento dei numeri di positivi al Covid, dovuti soprattutto alla diffusione delle varianti. Tramite la sua pagina Facebook, sul L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Sul temaè intervenuto l’ex viceministro della Salute Pierpaolo. Ecco le sue parole Negli ultimi giorni, si è parlato con sempre più insistenza di un possibile nuovoper fermare l’incremento dei numeri di positivi al, dovuti soprattutto alla diffusione delle varianti. Tramite la sua pagina Facebook, sul L'articolo proviene da Inews.it.

Sul tema Covid e lockdown totale è intervenuto l'ex viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Ecco le sue parole su Facebook ...

"Negli ultimi giorni abbiamo assistito in diverse aree alla diffusione di alcune varianti del virus: questo spiega la decisione di fare un passo indietro sulle riaperture annunciate. Ma sarebbe molto ..."

