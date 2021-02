Covid: oltre 10mila nuovi positivi, 336 le vittime (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la consueta tregua del week end, aumentano i nuovi casi di Covid in Italia. Oggi sono stati registrato 10.386 positivi secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.351. In ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la consueta tregua del week end, aumentano icasi diin Italia. Oggi sono stati registrato 10.386secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.351. In ...

