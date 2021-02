Covid: in Russia 13.233 contagi, numero minore di casi da 10 ottobre (Di martedì 16 febbraio 2021) Mosca, 16 feb. (Adnkronos) – Frena la diffusione del coronavirus in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.233 casi. Si tratta del numero più basso di contagi dal 10 ottobre, riferisce la task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass, che aggiorna a 4.099.323 il totale dei contagiati in Russia dallo scoppio della pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Mosca, 16 feb. (Adnkronos) – Frena la diffusione del coronavirus in, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.233. Si tratta delpiù basso didal 10, riferisce la task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass, che aggiorna a 4.099.323 il totale deiati indallo scoppio della pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

