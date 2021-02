Covid, in Lombardia 1.696 nuovi positivi A Bergamo 90 casi. Quasi 30 mila i test (Di martedì 16 febbraio 2021) Il bollettino regionale di martedì 16 febbraio. La percentuale positivi/tamponi è del 5,6%. Aumentano i ricoveri. I decessi sono 38. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 16 febbraio 2021) Il bollettino regionale di martedì 16 febbraio. La percentuale/tamponi è del 5,6%. Aumentano i ricoveri. I decessi sono 38.

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - FontanaPres : In sole 24h oltre un terzo degli aventi diritto over 80 ha già aderito alla campagna anti Covid Lombardia. Alle or… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Dal 15 febbraio le persone ultraottantenni possono aderire alla campagna vaccinale anti-covid, l… - ChiaraBaldi86 : Dati di oggi della #Lombardia: Positivi: +1.696 (di cui 79 'debolmente positivi') Ricoverati: 3.693, +121 Terapia… - ilCittadinoLodi : Covid, altri 10.386 casi in Italia, 1.696 in Lombardia, 400 nel Milanese, 22 nel Lodigiano -