Conferenza stampa Conceicao: «Juventus forte, ma noi avremo mentalità vincente» (Di martedì 16 febbraio 2021) Sergio Conceicao ha parlato alla vigilia di Porto-Juventus Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU Juventus NEWS 24 JUVE – «Mi aspetto una Juventus molto forte. Quando è uscito il sorteggio ho sentito di reazioni non vere. È una squadra forte ma anche loro avranno le loro difficoltà. La Juventus affronterà un Porto con una mentalità vincente, con la capacità di fare ciò che deve ovvero cercare un risultato positivo che è la vittoria. Loro hanno Ronaldo ma il calcio è un gioco di squadra. Hanno anche Morata, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Sergioha parlato alla vigilia di Porto-Sergio, allenatore del Porto, ha parlato inalla vigilia della partita di Champions League contro la. LEGGI LAINTEGRALE SUNEWS 24 JUVE – «Mi aspetto unamolto. Quando è uscito il sorteggio ho sentito di reazioni non vere. È una squadrama anche loro avranno le loro difficoltà. Laaffronterà un Porto con una, con la capacità di fare ciò che deve ovvero cercare un risultato positivo che è la vittoria. Loro hanno Ronaldo ma il calcio è un gioco di squadra. Hanno anche Morata, ...

