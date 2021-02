Classifica marcatori Europa League 2020/2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) : i bomber del torneo europeo Con l’inizio della Fase a gironi, riparte la lotta per la Classifica marcatori dell’Europa League fra i più importanti bomber del torneo. : l’ultima edizione del torneo ha vinto trionfare il portoghese del Manchester United Bruno Fernandes come miglior cannoniere. Il trequartista dei Red Devils con 8 goal è succeduto al francese Olivier Giroud, che aveva primeggiato fra i bomber nella stagione 2018/2019, culminata con il trionfo dei Blues. Dopo cinque giornate della fase a gironi, il turco del Lille, Yusuf Yazici, ha preso la vetta della graduatoria grazie alla sua tripletta rifilata al Milan allo Stadio Meazza. La Classifica marcatori 6 GOL: Pizzi – 3 rig. (Benfica), Yusuf Yazici 1 rig. (Lille);5 GOL: Bailey (Bayer Leverkusen), Nuñez, Ishak (Lech Poznan), ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) : i bomber del torneo europeo Con l’inizio della Fase a gironi, riparte la lotta per ladell’fra i più importanti bomber del torneo. : l’ultima edizione del torneo ha vinto trionfare il portoghese del Manchester United Bruno Fernandes come miglior cannoniere. Il trequartista dei Red Devils con 8 goal è succeduto al francese Olivier Giroud, che aveva primeggiato fra i bomber nella stagione 2018/2019, culminata con il trionfo dei Blues. Dopo cinque giornate della fase a gironi, il turco del Lille, Yusuf Yazici, ha preso la vetta della graduatoria grazie alla sua tripletta rifilata al Milan allo Stadio Meazza. La6 GOL: Pizzi – 3 rig. (Benfica), Yusuf Yazici 1 rig. (Lille);5 GOL: Bailey (Bayer Leverkusen), Nuñez, Ishak (Lech Poznan), ...

