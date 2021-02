Cinema: Mike Figgis, domani primo ciak a Hong Kong per 'Mother Tongue' (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - 'Mother Tongue', un thriller di suspense diretto dal due volte candidato all'Oscar Mike Figgis ('Via da Las Vegas', 'Affari sporchi') inizieranno le riprese a Hong Kong questa settimana. È interpretato ed è prodotto dall'attrice-cantante-produttrice Josie Ho ('Contagion', 'Lucky Day'). Figgis e Ho terranno una cerimonia di inizio della produzione domani agli Shaw Studios di Hong Kong. Le riprese dovrebbero durare fino ad aprile, e l'uscita provvisoria è fissata per gennaio 2022. Ho interpreta due personaggi. La prima è un'attrice pluripremiata che è coinvolta in una relazione con una donna più giovane interpretata da Minami ('Battle Royale') mentre è alla ricerca della figlia scomparsa da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - '', un thriller di suspense diretto dal due volte candidato all'Oscar('Via da Las Vegas', 'Affari sporchi') inizieranno le riprese aquesta settimana. È interpretato ed è prodotto dall'attrice-cantante-produttrice Josie Ho ('Contagion', 'Lucky Day').e Ho terranno una cerimonia di inizio della produzioneagli Shaw Studios di. Le riprese dovrebbero durare fino ad aprile, e l'uscita provvisoria è fissata per gennaio 2022. Ho interpreta due personaggi. La prima è un'attrice pluripremiata che è coinvolta in una relazione con una donna più giovane interpretata da Minami ('Battle Royale') mentre è alla ricerca della figlia scomparsa da ...

