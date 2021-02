Che Dio ci aiuti, dopo De Martino arriva un’altra guest star: chi è? (Di martedì 16 febbraio 2021) ‘Che Dio ci aiuti 6‘ continua a sorprendere e questa volta, dopo De Martino, arriva un’altra guest star: di chi si tratta? Che Dio ci aiuti, Fonte foto: Facebook (@ CheDioCiaiutiOfficial)Amatissima dal pubblico e molto seguita sui social, la fiction ‘Che Dio ci aiuti 6‘ continua a sorprendere e questa volta, dopo Stefano De Martino, arriva una famosa e seguita guest star: ecco di chi si tratta. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la nota fiction in onda su Rai 1 ha tantissimi protagonisti molto amati dai telespettatori, tra cui: Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi, Diana Del Bufalo e ... Leggi su chenews (Di martedì 16 febbraio 2021) ‘Che Dio ci6‘ continua a sorprendere e questa volta,De: di chi si tratta? Che Dio ci, Fonte foto: Facebook (@ CheDioCiOfficial)Amatissima dal pubblico e molto seguita sui social, la fiction ‘Che Dio ci6‘ continua a sorprendere e questa volta,Stefano Deuna famosa e seguita: ecco di chi si tratta. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la nota fiction in onda su Rai 1 ha tantissimi protagonisti molto amati dai telespettatori, tra cui: Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi, Diana Del Bufalo e ...

Pontifex_it : La fretta di volere tutto e subito non viene da Dio. Se ci affanniamo per il subito, dimentichiamo quel che rimane… - Pontifex_it : Per comprendere meglio i disegni di Dio nella nostra vita, cerchiamo di rafforzare il rapporto con Lui nella… - CardRavasi : Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; v… - CiaoKarol : 'Anche il più piccolo fiore ci parla della bellezza di Dio...' ?? REGINA DELLA PACE PREGA PER TUTTI NOI ?????? - bennygrosss : RT @sprouseaholic: Caro Javier, non ci crederai mai, ma oggi sono felice. Serena migliora sempre di più, come Tommaso d’altronde, che sembr… -