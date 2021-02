Che Dio ci aiuti 6, Can Yaman avrà un ruolo nella fiction di Rai Uno: ecco quale (Di martedì 16 febbraio 2021) Il popolare attore turco Can Yaman dovrebbe partecipare e avere un ruolo nella fortuna serie tv di Rai Uno Che Dio ci aiuti 6 che vede come protagonista Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci. La star turca, divenuto famoso anche in Italia grazie alla serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, che viene mandata in onda su Canale 5, debutterà come attore anche sul piccolo schermo italiano e lo farà senza aver bisogno di un doppiaggio. Yaman, infatti, ha frequentato in Turchia il Liceo italiano Imi di Istanbul e questo gli permette di parlare molto bene la nostra lingua, tanto da non aver bisogno di alcun doppiaggio durante le scene che lo vedranno coinvolto in Che Dio ci aiuti 6. Se poi, inoltre, ci mettiamo in conto che i rumors vedono Can pronto alla convivenza con la fidanzata ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 febbraio 2021) Il popolare attore turco Candovrebbe partecipare e avere unfortuna serie tv di Rai Uno Che Dio ci6 che vede come protagonista Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci. La star turca, divenuto famoso anche in Italia grazie alla serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, che viene mandata in onda su Canale 5, debutterà come attore anche sul piccolo schermo italiano e lo farà senza aver bisogno di un doppiaggio., infatti, ha frequentato in Turchia il Liceo italiano Imi di Istanbul e questo gli permette di parlare molto bene la nostra lingua, tanto da non aver bisogno di alcun doppiaggio durante le scene che lo vedranno coinvolto in Che Dio ci6. Se poi, inoltre, ci mettiamo in conto che i rumors vedono Can pronto alla convivenza con la fidanzata ...

