Burioni sul lockdown: “Covid si risolve con il vaccino, non con le chiusure” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Una cosa vi dico: è molto difficile per un vaccino avere un’efficacia sul campo maggiore di questa. Adesso sbrighiamoci. Il problema non si risolve con le chiusure che servono solo a guadagnare tempo. Si risolve con il vaccino”. Lo scrive su Twitter il virologo e docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano Roberto Burioni, commentando un nuovo studio israeliano che conferma un’efficacia del 94% dopo 2 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech, all’indomani dell’appello lanciato da Walter Ricciardi: contro il pericolo varianti di Sars-CoV-2 serve un nuovo lockdown nazionale, ha ribadito il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Una cosa vi dico: è molto difficile per un vaccino ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) “Una cosa vi dico: è molto difficile per unavere un’efficacia sul campo maggiore di questa. Adesso sbrighiamoci. Il problema non sicon leche servono solo a guadagnare tempo. Sicon il”. Lo scrive su Twitter il virologo e docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano Roberto, commentando un nuovo studio israeliano che conferma un’efficacia del 94% dopo 2 dosi delanti-di Pfizer/BioNTech, all’indomani dell’appello lanciato da Walter Ricciardi: contro il pericolo varianti di Sars-CoV-2 serve un nuovonazionale, ha ribadito il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Una cosa vi dico: è molto difficile per un...

