Un rapporto statunitense sull’anafilassi dei vaccini (Di lunedì 15 febbraio 2021) A seguito delle procedure di vaccinazione negli Stati Uniti, i tassi di segnalazione stimati per l’anafilassi erano di 11,1 casi per milione di dosi per il vaccino Pfizer e 2,5 casi per milione di dosi del vaccino Moderna. Lo scopo del rapporto era aggiornare i tassi di segnalazione per entrambi i vaccini dopo i risultati iniziali. I dati per il rapporto sono stati raccolti utilizzando il Vaccine Adverse Event Report System (VAERS), il sistema nazionale di sorveglianza passiva (segnalazione spontanea) per gli eventi avversi dopo l’immunizzazione. I casi di anafilassi sono stati definiti in riferimento alla definizione fornita da Brighton Collaboration. Come indicato nel rapporto, durante il periodo tra il 14 dicembre 2020 e il 18 gennaio 2021, i cittadini statunitensi hanno ricevuto un totale di 9.943.247 dosi ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) A seguito delle procedure di vaccinazione negli Stati Uniti, i tassi di segnalazione stimati per l’anafilassi erano di 11,1 casi per milione di dosi per il vaccino Pfizer e 2,5 casi per milione di dosi del vaccino Moderna. Lo scopo delera aggiornare i tassi di segnalazione per entrambi idopo i risultati iniziali. I dati per ilsono stati raccolti utilizzando il Vaccine Adverse Event Report System (VAERS), il sistema nazionale di sorveglianza passiva (segnalazione spontanea) per gli eventi avversi dopo l’immunizzazione. I casi di anafilassi sono stati definiti in riferimento alla definizione fornita da Brighton Collaboration. Come indicato nel, durante il periodo tra il 14 dicembre 2020 e il 18 gennaio 2021, i cittadini statunitensi hanno ricevuto un totale di 9.943.247 dosi ...

Frank53797045 : RT @embavenitalia: Un rapporto dell'Ufficio per la Responsabilità del Governo statunitense rivela che le sanzioni hanno contribuito al nett… - Rafaelv35306133 : RT @embavenitalia: Un rapporto dell'Ufficio per la Responsabilità del Governo statunitense rivela che le sanzioni hanno contribuito al nett… - DReqvenge2020 : RT @AquileDel: Uno degli aspetti più significativi per capire la realtà statunitense attuale è quello del rapporto fra forze armate e biden… - AquileDel : RT @AquileDel: Uno degli aspetti più significativi per capire la realtà statunitense attuale è quello del rapporto fra forze armate e biden… - AquileDel : Uno degli aspetti più significativi per capire la realtà statunitense attuale è quello del rapporto fra forze armat… -