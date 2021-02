Ultime Notizie Roma del 15-02-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 febbraio 2021)dailynews radiogiornale lunedì 15 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio per il neonato governo draghi si apre una settimana di scelte decisive sulle strategie anti pandemia in recovery Found in attesa del voto di fiducia di mercoledì ministro speranza già deciso di non riaprire le piste di sci ma gli esperti sul Titano una riconsiderazione in generale delle misure di fronte all’aggressività delle varianti del virus in agenda anche il destino del commissario per l’emergenza Arcuri C’è poi da riscrivere il decreto e Ristori considerando le perdite della montagna ed a nominare i sottosegretari infine il dossier e Poveri Che sarà uno dei pilastri del discorso di draghi alle camere con piano vaccini e scuola il ministro grande lavoro su ammortizzatori sociali occupazione nuovi draghi le congratulazioni del presidente del dipartimento di ...