Ufficiale | Gubbio | rescinde il centrocampista Bangu

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Attraverso una nota, ilha comunicato di aver trovato l’accordo per la rescissione del contratto di Andy. “Il Presidente Sauro Notari comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Luzayadio Andyper la risoluzione anticipata del contratto in essere. Al calciatore la società formula i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GUBBIO - Luzayadio Bangu non è più un calciatore del Gubbio. Il mediano classe 1987 cresciuto nel vivaio della Fiorentina ha rescisso anticipatamente il contratto con il club rossoblù, come ha reso no ...E' addio tra il centrocampista classe 1997 Bangu e il Gubbio: "Il Presidente Sauro Notari comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Luzayadio Andy Bangu per la risoluzione anticipata del ...