Sci, le proteste dei comprensori contro lo stop in extremis. A Livigno si scia usando le navette, alla Piana di Vigezzo impianti aperti (Di lunedì 15 febbraio 2021) A Bardonecchia tutto il paese si fermerà per 3 minuti, a Livigno si sale in pista comunque usando le navette, alla Piana di Vigezzo sono aperti tutti gli impianti. comprensori e stazioni sciistiche protestano contro lo stop in extremis deciso dal governo: alle 18.53 di domenica, quando le piste da sci erano ormai tirate a lucido e pronte ad accogliere i turisti da stamattina, è arrivato l’annuncio del ministro Roberto Speranza, condiviso con il presidente del Consiglio Mario Draghi. “I nostri sforzi sono stati vani“, si legge in una nota pubblicata sul sito di Adamello Ski, comprensorio sciistico a Ponte di Legno-Tonale. Dal Brescia a Torino la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) A Bardonecchia tutto il paese si fermerà per 3 minuti, asi sale in pista comunqueledisonotutti glie stazioni sciistiche protestanoloindeciso dal governo: alle 18.53 di domenica, quando le piste da sci erano ormai tirate a lucido e pronte ad accogliere i turisti da stamattina, è arrivato l’annuncio del ministro Roberto Speranza, condiviso con il presidente del Consiglio Mario Draghi. “I nostri sforzi sono stati vani“, si legge in una nota pubblicata sul sito di Adamello Ski,o sciistico a Ponte di Legno-Tonale. Dal Brea Torino la ...

