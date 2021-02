Sci, il leghista Garavaglia appena diventato ministro già attacca il Governo. “I danni vanno indennizzati, non bisogna parlare di ristori. Le Regioni parlano di 4,5 miliardi” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “C’è stato un danno per una scelta del Governo e i danni vanno indennizati. La normativa attuale prevede, per assurdo, che il ministro competente possa prendere le decisioni in autonomia. Evidentemente c’è qualcosa da registrare. Penso che sarà oggetto di discussione. Ad oggi questa è la normativa”. E’ quanto ha detto il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo ad una conferenza stampa in Regione Lombardia, cercando di spiegare come sia potuto avvenire lo stop degli impianti da sci a poche ore dalla loro riapertura. “bisogna lavorare per il comparto della montagna – ha aggiunto il neo esponente dell’Esecutivo -, che è importantissimo per il turismo e l’industria del Paese, per non perdere la competitività rispetto ai nostri competitors, e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) “C’è stato un danno per una scelta dele iindennizati. La normativa attuale prevede, per assurdo, che ilcompetente possa prendere le decisioni in autonomia. Evidentemente c’è qualcosa da registrare. Penso che sarà oggetto di discussione. Ad oggi questa è la normativa”. E’ quanto ha detto ilper il Turismo, Massimo, intervenendo ad una conferenza stampa in Regione Lombardia, cercando di spiegare come sia potuto avvenire lo stop degli impianti da sci a poche ore dalla loro riapertura. “lavorare per il comparto della montagna – ha aggiunto il neo esponente dell’Esecutivo -, che è importantissimo per il turismo e l’industria del Paese, per non perdere la competitività rispetto ai nostri competitors, e ...

fattoquotidiano : Sci e vaccini, la valanga leghista sulla pista di Draghi. Sul Fatto di domani gli attacchi del Carroccio al Cts - divorex82 : RT @fforzano: La frase più ridicola di ieri è stata di un renziano o leghista (non ricordo bene, ma tanto sono uguali) che ha detto che l'_… - clikservernet : Sci, il leghista Garavaglia appena diventato ministro già attacca il Governo. “I danni vanno indennizzati, non biso… - Noovyis : (Sci, il leghista Garavaglia appena diventato ministro già attacca il Governo. “I danni vanno indennizzati, non bis… - GiorgioCarbon12 : RT @LaVeritaWeb: Lo scienziato di Stato alza il tiro e sulle piste di sci dice: «Non ci sono condizioni sanitarie, decida la politica». Il… -