Sanremo 2021 | un primo passo per salvare la musica

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono felice che il CTS abbia approvato il protocollo di sicurezza proposto dalla Rai per. Sono sicuro verranno messe in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti. Sarà certamente undiverso, senza palchi esterni, senza assembramenti, con le strade vuote, senza pubblico in sala e con le interviste svolte da remoto. Sarà tutto ridimensionato, come è giusto che sia, ma il Festival sarà un segno di ripartenza del settore dello spettacolo e della cultura in Italia. Il mio plauso va innanzitutto ad Amadeus, che, in mezzo alla tempesta perfetta tra pandemia e crisi politica, ha dimostranto una voglia e un entusiasmo senza precedenti di far svolgere il Festival di. A chi ha criticato il fatto che si facciamentre cinema e teatri sono ancora ...