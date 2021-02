Processo Ilva alla stretta finale con la requisitoria dei pubblici ministeri 

(Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Si avvia da oggiladeiministeri alin Corte d'Assise a Taranto relativo al disastro ambientale contestata all'sotto la gestione del gruppo industriale privato Riva. Questa mattina riprenderà a parlare il pm Mariano Buccoliero, uno dei quattro pm del, che ha cominciato lo scorso 1 febbraio e sinora è andato avanti per 6 udienze distribuite in 2 settimane. Dopo il pm Buccoliero, interverranno i pm Giovanna Cannarile, Raffaele Graziano e Remo Epifani. Le richieste dei pmCorte (presieduta da Stefania D'Errico, a latere Fulvia Misserini) sono attese per dopodomani. Nella prosecuzione dellada oggi, finiranno sotto la lente ...

