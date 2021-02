Primo bacio tra Zenga e Rosalinda, lei scoppia in lacrime: ecco perché - (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roberta Damiata Primo "tiepido" bacio tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga che nel giorno della festa degli innamorati si sono scambiati qualche effusione sotto le coperte. Lei però ripensa al fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello e scoppia in lacrime Anche se timido ed appena accennato è comunque finalmente arrivato. Parliamo del bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che tutti aspettavano all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due ormai da un po' provavano ad "avvicinarsi". Le cose però non sono andate nel più classico del modi e non è così scontato che le effusioni sotto le coperte portino alla formazione di una nuova coppia, anzi. I due infatti arrivano da momenti personali molto delicati ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roberta Damiata"tiepido"traCannavò ed Andreache nel giorno della festa degli innamorati si sono scambiati qualche effusione sotto le coperte. Lei però ripensa al fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello einAnche se timido ed appena accennato è comunque finalmente arrivato. Parliamo deltra AndreaCannavò che tutti aspettavano all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due ormai da un po' provavano ad "avvicinarsi". Le cose però non sono andate nel più classico del modi e non è così scontato che le effusioni sotto le coperte portino alla formazione di una nuova coppia, anzi. I due infatti arrivano da momenti personali molto delicati ...

