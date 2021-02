Prada Cup, Luna Rossa-Ineos 4-0: numeri e statistiche delle prime quattro regate (Di lunedì 15 febbraio 2021) In attesa di capire quando si tornerà a regatare (gara-5 e gara-6 sono state rinviate per il lockdown di tre giorni a Auckland), Luna Rossa può comunque dormire sonni tranquilli al momento dopo aver vinto le prime quattro regate della Finale di Prada Cup 2021 contro Ineos Team UK. Gli italiani, capaci di rifilare un netto 4-0 in semifinale ad American Magic, sono di fatto imbattuti sinora nella fase a eliminazione diretta di queste Challenger Series nel Golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i dati statistici emersi nel corso delle prime quattro race della Finale. Gara-1, vinta da Luna Rossa con 1’52” di margine anche grazie ad una partenza dominata, si ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) In attesa di capire quando si tornerà a regatare (gara-5 e gara-6 sono state rinviate per il lockdown di tre giorni a Auckland),può comunque dormire sonni tranquilli al momento dopo aver vinto ledella Finale diCup 2021 controTeam UK. Gli italiani, capaci di rifilare un netto 4-0 in semifinale ad American Magic, sono di fatto imbattuti sinora nella fase a eliminazione diretta di queste Challenger Series nel Golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i dati statistici emersi nel corsorace della Finale. Gara-1, vinta dacon 1’52” di margine anche grazie ad una partenza dominata, si ...

