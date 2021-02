Pillon assolto dalle accuse di Arcigay: “Non diffamazione ma diritto di critica” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Perugia, 15 feb – La Corte d’appello di Perugia ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” Simone Pillon nella sua qualità di consigliere nazionale del Forum associazioni familiari, L’accusa era di diffamazione nei confronti del circolo gay Omphalos. Pillon assolto, le origini della controversia Le affermazioni oggetto della controversia risalgono a quanto Pillon non era senatore della Lega: criticò aspramente un’iniziativa della associazione gay presso le scuole, ove erano stati distribuiti dei volantini contenenti “istruzioni” su come dare più piacere al partner e amenità simili che di certo non si confanno ad aule scolastiche. In primo grado era stato condannato a 1.500 euro di multa. Tuttavia, i giudizi d’appello hanno accolto il ricorso presentato dai difensori di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Perugia, 15 feb – La Corte d’appello di Perugia ha“perché il fatto non costituisce reato” Simonenella sua qualità di consigliere nazionale del Forum associazioni familiari, L’accusa era dinei confronti del circolo gay Omphalos., le origini della controversia Le affermazioni oggetto della controversia risalgono a quantonon era senatore della Lega: criticò aspramente un’iniziativa della associazione gay presso le scuole, ove erano stati distribuiti dei volantini contenenti “istruzioni” su come dare più piacere al partner e amenità simili che di certo non si confanno ad aule scolastiche. In primo grado era stato condannato a 1.500 euro di multa. Tuttavia, i giudizi d’appello hanno accolto il ricorso presentato dai difensori di ...

