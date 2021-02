Piano gelo: il Comune corre in aiuto dei clochard grazie ad un accordo con i B&B e gli hotel (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ un problema antico, forse come quanto la Capitale stessa. Un fenomeno sociale, che a più riprese ha puntualmente interessato ciascuna delle amministrazioni che si sono susseguite. Parliamo di quelle ombre silenti, che nell’indifferenza generale, consumano la loro esistenza ai margini della società. Quattro stracci, un cartone e le mani a cuscino, per sfidare notti e stagioni, con loro mai generose di affetto e calore. Piano gelo: i barboni, una strage silente, che spesso si avvale della complicità del degrado sociale Una vita di stenti, quella dei clochard, o barboni, in estate arsi dalla calura, e in inverno (come in queste giornate di gelida tramontana), esposti ad ogni genere di malanno. Già il gelo, ad oggi ne ha falciati già 12 a Roma, nonostante la buona volontà dei volontari e della Diocesi. Questo perché, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ un problema antico, forse come quanto la Capitale stessa. Un fenomeno sociale, che a più riprese ha puntualmente interessato ciascuna delle amministrazioni che si sono susseguite. Parliamo di quelle ombre silenti, che nell’indifferenza generale, consumano la loro esistenza ai margini della società. Quattro stracci, un cartone e le mani a cuscino, per sfidare notti e stagioni, con loro mai generose di affetto e calore.: i barboni, una strage silente, che spesso si avvale della complicità del degrado sociale Una vita di stenti, quella dei, o barboni, in estate arsi dalla calura, e in inverno (come in queste giornate di gelida tramontana), esposti ad ogni genere di malanno. Già il, ad oggi ne ha falciati già 12 a Roma, nonostante la buona volontà dei volontari e della Diocesi. Questo perché, ...

italiaserait : Piano gelo: il Comune corre in aiuto dei clochard grazie ad un accordo con i B&B e gli hotel - Ossmeteobargone : RT @iconameteo: L'ondata di #gelo sull'Italia durerà ancora diversi giorni: gli ultimi aggiornamenti #meteo ???? - maurquie : Salerno Sistemi Spa - GELO - Suggerimenti per garantire la continuità di fruizione degli impianti idrici interni - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: MALTEMPO: ATTIVO IL PIANO NEVE E GELO MAGGIORI INFO: - LFItrasporti : RT @MaurizioSeri1: Prorogato fino a mercoledì l'attivazione del Piano di allerta meteo per la forte ondata di gelo. Gruppo #LFI #TFT #Buri… -