Oddworld: New 'n' Tasty, il DLC Alf's Escape è disponibile! (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alf's Escape, il primo DLC di Oddworld: New 'n' Tasty remake delle avventure del caro vecchio Abe, è finalmente disponibile per il download su Nintendo Switch I fan di Oddworld: New 'n' Tasty, acclamato remake delle avventure del povero schiavo alieno Abe, da oggi possono scaricare il nuovo DLC di Oddworld: New 'n' Tasty, Alf's Escape. Il DLC è assolutamente gratuito per chi già possiede, o magari comprerà il gioco originale New 'n' Tasty. Il download è disponibile per Nintendo Switch direttamente sul Nintendo eShop. Chi è Alf? La domanda che sorge spontanea, leggendo il nome di questo primo DLC, è quindi: chi è Alf? Alf è una vecchia conoscenza dei fan accaniti della serie. Ad essere precisi, è ...

