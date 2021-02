Non ci staremo dimenticando la ricerca tra le priorità del Paese?

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ora che il nuovo governo si è insediato, le discussioni sulla compagine ministeriale, le alleanze e le formazioni fanno in qualche modo parte del passato. Tralasciando le opinioni sulle responsabilità di questa crisi, sull’opportunismo politico e i possibili egocentrismi dei singoli, è il momento di essere pragmatici: abbiamo un governo, supportato dalla stragrande maggioranza del Parlamento, del Senato e finanche delle Parti sociali. Si deve guardare, ora, al futuro. Ovvero, senza girarci intorno, di quale Italia vogliamo costruire investendo i 200 e passa miliardi del recovery fund. È proprio con questo sguardo al futuro che leggo toni entusiastici nelle capacità di Draghi nel guidare questi investimenti, e si delineano già leche avrebbe elencato a tutte le parti in campo, e in apparenza da tutti condivise. Sarebbero cinque, riassumendo così come le ...

