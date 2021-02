Nei Tg spazio alla pax inaugurata dal Governo Draghi e a Salvini europeista

Leggi su leurispes

(Di lunedì 15 febbraio 2021) I Tg dall’8 al 12 febbraio – L’iter per la costituzione delassorbe, com’era naturale, larga parte delle edizioni (oltre il 40% delle titolazioni), occupando quasi sempre l’apertura. Tutti i Tg si confrontano con uno scenario inedito, che vede le forze politiche “pacificate” e, per conseguenza, anche l’informazione di serata è portata ad acclamare coram populi il nuovo. Per il sociologo Mauro Magatti, ospite mercoledì del Tg5, la scelta di Mattarella suha prodotto un momento di “sobrietà” e concordia tra i partiti, e la fine del clima da rissa continua che accompagnava gli ultimi mesi del Conte bis. Speriamo che continui. La stagione di MarioNei Tg il “trionfo” dele il...