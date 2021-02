Nagelsmann: “Liverpool in crisi? Non scherziamo. Sono un club tra i top nel mondo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Liverpool di Champions League. Queste le sue parole: “Il Liverpool è molto lontano dalla vetta in Premier e ora si concentra solo sulla Champions League. Cercheranno di scrollarsi di dosso le cose negative dell’ultimo periodo. Sappiamo che Sono una squadra di livello mondiale. Troveremo una squadra in crisi? Nonostante i risultati negativi in campionato molti allenatori della Premier League dicono che il Liverpool, insieme al Manchester City, Sono le squadre più spiacevoli da incontrare perche’ si sanno adattare e attuano bene le indicazioni dell’allenatore”. Foto: Twitter Lipsia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tecnico del Lipsia, Julian, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro ildi Champions League. Queste le sue parole: “Ilè molto lontano dalla vetta in Premier e ora si concentra solo sulla Champions League. Cercheranno di scrollarsi di dosso le cose negative dell’ultimo periodo. Sappiamo cheuna squadra di livello mondiale. Troveremo una squadra in? Nonostante i risultati negativi in campionato molti allenatori della Premier League dicono che il, insieme al Manchester City,le squadre più spiacevoli da incontrare perche’ si sanno adattare e attuano bene le indicazioni dell’allenatore”. Foto: Twitter Lipsia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

